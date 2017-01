Westlund: "Historisk försäljning – men att förlora Silva är det värsta som kunde hända GIF"

Föreningarna är överens. Bara det personliga kontraktet återstår för Stefan Silva som på söndagskvällen var på plats i Palermo och jag utgår från att det löser sig (även om Joakim Nilssons övergång till NEC Nijmegen sprack sent 2015).

För Plus-kunder: GIF Sundsvall överens med Palermo om Stefan Silva – sportchefen Urban Hagblom: "Blir en av våra största försäljningar"

Stefan Silva lämnar alltså Giffarna efter bara en säsong i föreningen.

Från GIF Sundsvall och Allsvenskan till Palermo och Serie A.

Wow.

Det är ett stort steg och placerar Stefan Silva omgående på listan över GIF:s största försäljningar genom tiderna.

Anfallaren hamnar i en av världens bästa ligor och med ett år kvar av kontraktet med GIF så handlar det självklart om ett par miljoner som Palermo får betala för att lösa övergången.

Det här trodde man inte för ett par veckor sedan,

När GIF Sundsvall plockade in Stefan Silva från Sirius inför förra säsongen var det en prestigevärvning, i kamp med flera andra klubbar. Silva hade öst in mål och assist under två säsonger i Superettan och var redo för nästa steg.

Det visade han omgående i GIF-miljön och Silva blev det självklara valet på en av anfallspositionerna för tränarduon Joel Cedergren och Roger Franzén, redan från omgång ett.

Efter fyra mål och imponerande insatser under GIF:s succévår fanns det intresse från utlandet redan i somras. Då var det Israeliska Beitar Jerusalem som lade ett bud för att lösa Silva från GIF-kontraktet, men det var långt ifrån den summa som Giffarna krävde och en övergång var aldrig nära.

Det var ändå en signal om att Silva attraherar den utländska marknaden – och därför kommer vinterförsäljningen nu inte som en blixt från klar himmel.

Känslan har hela tiden varit att Stefan Silva sett GIF Sundsvall som en mellanlandning, ett steg på vägen, en inkörsport till den stora fotbollsvärlden. (Ett gott betyg för föreningen)

Han hade troligen aldrig förlängt sitt kontrakt med klubben efter 2017 och därför är det här en naturlig lösning, en ekonomisk jackpot för GIF som värvade Silva som ”bosman”.

Sportsligt är det däremot ett rejält avbräck, det värsta som kunde hända just nu.

I ett GIF Sundsvall som dränerades på några av de största och mest meriterade profilerna (Sigúrjonsson, Dibba, Hasani) redan i somras så var Stefan Silva den offensivt bäste spelaren som fanns kvar i truppen, den med högst kapacitet och klass.

Att han nu går till en Serie A-klubb är riktigt stort, både för Silva och GIF, men han lämnar ett tomrum efter sig.

Alla andra lagdelar hade klarat en försäljning bättre än anfallssidan.

Läs mer: Här landar Stefan Silva i Palermo: "Väldigt glad över att vara här"

Trösten för GIF-supportrarna får anses vara att 26-åringen inte känns fullständigt oersättlig trots allt. Silva stannade på sju mål och en målgivande passning under debutsäsongen i Allsvenskan. Bra gjort, absolut. Samtidigt var han, precis som stora delar av truppen, blek under hösten när det började gå tungt.

Stefan Silva har varit fantastisk i sina bästa stunder, en fotbollsartist och målfarlig underhållare med exceptionell teknik.

Stefan Silva har också haft en del problem.

Han kunde försvinna fullständigt ur vissa matcher och med hans speciella kroppspråk kunde han upplevas direkt oengagerad och nonchalant i vissa stunder. Då var han ingen stjärna att luta sig mot när det blåser.

Man visste inte riktigt vad man skulle få alla gånger.

Det blir oavsett väldigt intressant att följa hans fortsatta fotbollskarriär i Italien.

GIF Sundsvall måste nu hitta en ersättare – relativt snabbt.

Pengarna som försäljningen inbringat måste läggas på en anfallare med klass. Just nu finns Samuel Aziz, 25, Peter Wilson, 20, och Jonathan Morsay, 19, i truppen. En talangfull och utvecklingsbar trio, men synnerligen orutinerad i Allsvenskan även om Wilson slog igenom stort i höstas.

Dessutom ser GIF nye islänningen Kristinn Freyr Sigurdsson mer som anfallare än mittfältare. Frågan är om han är kapabel och redo att ersätta Silva direkt under sin första sejour utanför hemlandet?

Här har GIF och sportchefen Urban Hagblom en stor utmaning med mindre än fyra månader till allsvenska premiären hemma mot nykomlingen Athletic FC Eskilstuna, 2 april.

