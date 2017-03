Efter ryktena – här är GIF Sundsvalls hint om mittbackens återkomst

För Plus-kunder: Uppgifter: Noah Sonko Sundberg fortsatt aktuell för GIF Sundsvall

GIF Sundsvall har varit på jakt efter fler förstärkningar av laget inför seriepremiären på söndag hemma mot AFC Eskilstuna.

Under måndagen började det florera rykten om att mittbacken Noah Sonko Sundberg, som GIF lånade in från AIK under förra säsongen och ville ha kvar men som återvände till AIK, är på väg tillbaka till Sundsvall på lån. Ett lån som ska sträcka sig över hela säsongen.

Och nu kommer fler uppgifter som spär på ryktena om en återkomst.

GIF Sundsvall själva la under tisdagsmorgonen ut ett klipp på Sonko Sundbergs konstmål mot Östersunds FK från förra säsongen och ställde frågan "vill vi se mer av detta?!".

En hint om att mittbacken är på väg tillbaka?

