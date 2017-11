Lämnade Gottne för Anundsjö – nu återvänder engelsmannen: "Professionell klubb"

Nathan Millis, som kan spela både försvarare och mittfältare, kom till Gottne IF under sommaruppehållet 2016 via den engelska fotbollsakademin LFE. Efter en halv säsong med Gottne i division 3 blev han kvar i trakterna men gick i stället till dåvarande division 2-klubben Anundsjö som han representerade under den gångna säsongen.

Men nu vänder Millis åter till grönvita Gottne.

– Jag var nöjd med starten på säsongen (med Anundsjö) men det blev frustrerande mot slutet av året då vi inte hade mycket djup i truppen. Jag ser fram emot att vara tillbaka i Gottne, säger Millis till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Jag bestämde mig tidigt för att jag ville spela för Gottne då jag känner, från min tidigare sejour i klubben, att det är en välskött klubb som är väldigt professionell och har ett härligt gäng. Förhoppningsvis kan laget slåss om uppflyttning.

Nathan Millis är den fjärde spelaren på relativt kort tid som är klar för Gottne. Sedan tidigare har både Viktor Edmark och Albin Lindblad gått över från KB 65 och därtill har Fredric Åhström anslutit från Sidensjö.

