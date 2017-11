Lotta Lotass talar ut om varför hon lämnade Svenska Akademien: "Jag passade väldigt illa in i miljön"

"Inget svin kan känna sig säker" kommentar av Kristian Ekenberg.

Lotta Lotass är en produktiv författare och litteraturforskare som skrivit både romaner, pjäser och poesi. Hon har har bland annat tilldelats Eyvind Johnsonpriset, Sveriges Radios Romanpris och Stina Aronsons pris och har även varit nominerad till Augustpriset tre gånger.

2009 valdes hon in i Svenska Akademien, på stol nummer 1. Och 2015 lämnade hon samma församling och dess arbete som aktiv medlem. För Borås Tidning berättar hon nu för första gången om sitt beslut.

– Jag lämnade akademiens arbete i november 2015. Jag tog först ledigt ett halvår för att grunna på min situation, men meddelade sedan ständiga sekreteraren att jag ville lämna min plats för gott. Det var väldigt många som blev mycket ledsna när jag valdes in i akademien. Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i akademien. Under de år jag var med fick jag med jämna mellanrum brev från människor som ville uttrycka sitt missnöje med mitt ledamotskap och hur jag var som person. Jag passade väldigt illa in i miljön kring akademien. Ett par av ledamöterna var också besvikna över att jag inte deltog i det sociala livet i den utsträckning som förväntas, berättar Lotta Lotass i intervjun.

Just nu är Svenska Akademien i annat fokus efter DN:s avslöjande om kulturprofilen som anklagas för sexuella trakasserier och övergrepp av 18 kvinnor. Angående detta säger Lotta Lotass till Borås tidning:

– Jag har träffat mannen i fråga, men hade ingen aning om vad som pågick. Tack och lov ser jag inte bra ut och var väl därför ointressant för honom. Jag läste på hans klubb en gång för flera år sedan. Hade jag haft en aning om vad han ägnade sig åt hade jag aldrig tackat ja till framträdandet, säger Lotta Lotass till Borås tidning.

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Lotta Lotass sitter fortfarande på stol nr 1 enligt Svenska Akademien.

