Konmari – en japansk städfilosofi som håller på att ta över världen: ”Man upptäcker vem man är”

Driven av en lust att effektivisera vardagsstädningen började Sari Karlsson, 50 år, leta tips och råd via Facebook. Hon provade olika metoder, men det var först när någon tipsade om boken "The Life-Changing Magic of Tidying" som Sari hittade rätt. Boken är skriven av japanska Marie Kondo, som sakta men säkert har gått från att städa sitt eget och andras hem till att utveckla en metod som numera lärs ut till konsulter över hela världen. Boken och uppföljaren "Spark Joy", har blivit försäljningssuccéer och finns nu även på svenska.

Sari Karlsson köpte boken och startade en Facebookgrupp tillsammans med några andra nyfikna för att hjälpas åt att peppa varandra. Det var år 2015. Två år senare har gruppen över 11 500 medlemmar.

– Egentligen börjar Konmari med en målbild. Vad vill jag göra? Hur vill jag leva mitt liv, och vad vill jag lägga tid på? För mig var det att vi som familj gillade att vara ute, att resa och att umgås. Vi ville ha plats att baka mycket och vi ville ha ett kontor hemma så att vi kunde jobba hemifrån ibland. När man vet vad målet är sätter man igång, berättar Sari Karlsson.

Konmari-metoden går sedan ut på att man går igenom allt man äger, i en viss ordning och en gång för alla. Inte ett rum i taget, utan man samlar ihop allt av samma sort – böcker, kläder, papper – och går igenom dem innan man går vidare till nästa kategori. För Sari blev det en intressant upplevelse.

– Jag älskar böcker och hade böcker överallt. Jag började med att samla dem alla på golvet i vårt allrum. Det blev hela berg av böcker. Jag satte mål, till exempel att jag inte ville ha böcker i sovrummet längre. Sedan gick jag igenom dem, bok för bok. Vad väcker den här boken för känslor hos mig? Positiva eller negativa? berättar Sari Karlsson.

Tanken är alltså att bara behålla de saker, böcker och kläder som "glittrar" för ägaren, från Marie Kondos utryck för att de "sparks joy".

– När jag gick igenom mina böcker insåg jag att jag gillade många av dem, att jag hade uppskattat att läsa dem och att jag hade fått ut något socialt av att delta i en bokklubb med dem. Men jag insåg också att jag inte behövde äga dem längre. Jag behöll till exempel trädgårdsböcker, men inte deckare. Jag tackade av de böcker jag inte ville behålla och sedan skänkte jag bort dem. Jag fyllde bakluckan på bilen flera gånger, det hade jag aldrig trott!

Målet med Konmari är dock inte att komma ned till så få ägodelar som möjligt. Antalet är inte viktigt alls, även om Sari Karlsson berättar att många blir mer minimalistiska av att testa metoden.

– Men om det finns i din målbild att sitta i ett hemmabibliotek fullt med böcker och mysa med en kopp te så ska du så klart behålla både böcker och tekopp. Om din målbild är att ha middagar för 15 personer varje helg, då ska du behålla stora serviser och allt annat du behöver för att duka.

För Sari Karlsson handlade mycket om att få ett grepp om sina saker. Hon beskriver sig själv som ointresserad av inredning, men nyfiken på att testa nya saker. Därför hade hon ett hem med massor av böcker och hobbymaterial som köpts in, testats och sedan stuvats undan.

– Allt blev liksom kvar. Prylarna flyttade aldrig ut, utan bodde i något skåp. Jag visste inte heller hur jag egentligen ville ha det. Många som testat Konmari säger just att man upptäcker vem man är. Om jag samlar alla kaffekoppar framför mig så inser jag kanske att just jag gillar koppar med ett öra och jag vill ha flera olika att välja på – eller att jag vill ha sex likadana små koppar. Man får en bättre magkänsla för vad man gillar och inte.

Metoden har också många andra fördelar, enligt Sari. Hon fick plötsligt plats med alla kläder på ett ställe och behövde inte stuva undan vissa på vinden. Det har också blivit lättare att packa, eftersom alla kläder passar ihop med varandra. Men även lite mer oväntade bonusar har dykt upp.

– Jag opererade mina ögon! Jag har burit glasögon hela livet, men insåg att det var värt att investera i en operation för att slippa tiden och energin som synfelet krävde. Jag har också numera struktur i min inkorg på jobbet, och jag tar hand om mina kläder och ägodelar bättre eftersom jag uppskattar de saker jag faktiskt har valt att behålla. Nu är jag sugen på att organisera min ekonomi också!

Maria Soxbo/TT