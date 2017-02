Kommunen börjar sälja tomter på Lövudden

Kommunen i Härnösand säljer nu 16 villatomter på Lövudden, skriver de i ett pressmeddelande. Det var i november i år som vi rapporterade om att Mark- och miljödomstolen avslog ett överklagande från 36 fastighetsägare i området. Därmed kunde kommunen fortsätta sina planer på ett nytt villa område.

Läs också: Länsstyrelsen ger klartecken till att bygga på Lövudden

Nu har ska alltså kommunen börja sälja villatomter i området och försäljningen ska börja under våren och kommer i första hand ske via kommunens tomtkö. Kommunen ska bjuda in de som är intresserade av att köpa en tomt till ett informationsmöte.

– På mötet berättar vi bland annat om projektet och hur tilldelningen av tomterna ska ske, säger Uno Jonsson, tillväxtchef på Härnösands kommun.

Läs också: Ingrepp i strövområde vid Lövudden väcker känslor

