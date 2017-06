Utsläpp av farligt ämne på Akzo Nobel – vagn som läcker syra

Larmet om att 64 000 liter saltsyra läcker ut kom klockan 09.20 på torsdagen.

På Akzo Nobel jobbar man nu för fullt med att hjälpa räddningstjänsten med att få stopp på läckaget.

– Det har bildats ett saltsyramoln av läckaget. Det är ett väldigt starkt, frätande och stickande ämne, säger Tommy Walker, produktionschef på Akzo Nobel.

Läckan beskrivs som mycket allvarlig.

Miljön är hotad, ett område är avspärrat för personalen – och man har gått ut med en varning till allmänheten i området om att hålla sig inne och stänga alla fönster och all ventilation.

– Den varningen gäller tills faran är över, säger Tommy Walker.

Samtidigt blåser det rätt kraftigt i området, och vindriktningen är mot Villastan.

Det är en spricka i vagnen som räddningstjänsten jobbar med just nu för att täta. Men arbetet är krångligt då sprickan är under vagnen.

– Vagnen som är full med vätska har en spricka och det är väldigt svårt att täta. Vi har lagt kärl under vagnen för att samla upp det som kommer ut. Det ger oss lite tid och utrymme, säger Henrik Cedergren vid räddningstjänsten i Medelpad.

Just nu är prioriteringen att saltsyran inte ska komma i kontakt med närliggande Ljungan.

– Kommer vätskan i kontakt med vatten är det direkt giftigt och det påverkar akvatiska system, säger Henrik Cedergren.

Räddningstjänsten har dragit ihop en speciell stab för händelsen. Styrkor från Ånge, Fränsta, Sundsvall och en kemresurs från Kramfors är på plats.

Vid lunchtid togs också beslutet att stänga Norra stambanan för all passerande trafik. Kort efter meddelade Trafikverket att också väg 507 från Ovansjö till Albybyn stängs för trafik.

– Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa läget, säger Tommy Walker.

Läckaget upptäcktes i samband med att man skulle lossa en vagn som kommit in via järnvägen in till Akzo Nobel. Vagnen rymmer 64 kubik saltsyra. Hur mycket som läckt ut är oklart.

– Det har bildats ett saltsyramoln av läckaget. Det är ett väldigt starkt, frätande och stickande ämne, säger Tommy Walker.

Vad som orsakat läckaget är för tidigt att säga.

– Och vi kan inte gå nära nu och undersöka själva. Men det är själva tanken på tankvagnen som av okänd anledning är trasig, säger Tommy Walker.

Texten uppdateras.

Fakta saltsyra:

Saltsyra kallas även väteklorid och klorväte. Det är en giftig och färglös gas med stickande lukt. Gasen är starkt slemhinneretande även vid låga koncentrationer. Gasen löser sig i slemhinnornas fuktighet under bildning av saltsyra.

Källa: ne.se