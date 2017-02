Stort sökpådrag efter försvunnen man utanför Solberg – vilse efter skoterolycka

– Det är en skoter som har kört in i ett träd eller fastnat vid Degersjö, vi söker efter föraren nu, säger Håkan Wikman, insatsledare vid räddningstjänsten Örnsköldsvik.

Föraren, en man i 40-årsåldern, ska själv ha ringt in till SOS, men det är oklart om han är skadad. Under samtalet ska han ha uppgett att han är fryser och är vilse. Under natten ska han ha kört in i ett träd med skotern, men det är oklart hur länge han befunnit sig i skogen.

– Polisen har tagit över letandet och vi vet inte var han befinner sig, säger Håkan Wikman.

Vid 8-tiden försöker polis och räddningstjänst att hitta föraren som man inte vet var han befinner sig.

– Det handlar om en försvunnen person. Polisen ska åka ut på skotrar, räddningstjänsten använder bandvagn och helikopter är på väg till platsen, säger Johan Schlienger, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Vid 9.30 har polisen kunnat lokalisera mannens position där samtalet kom ifrån och nu söker en helikopter av ett begränsat område intill en kraftledning. Även skotrar och bandvagn är på väg. Man söker även i det närliggande området för att se om mannen förflyttat sig från platsen.

– Vi har goda förhoppningar att hitta mannen snart. Vi vet var han har befunnit sig, säger Johan Schlienger.

