Allvarligt skadade vid fall från tak i Umeå

Över 1 000 personer hade samlats på Tvistevägen.

Under festen har ett antal personer klättrat upp på taken via brandstegar till de tre-våningar höga fastigheterna för att dansa.

– Det var en spontanfest som jag antar att man bjudit in till via sociala medier. Ett helt kvarter med fyra-fem hus som är tre våningar höga, säger polisens vakthavande befäl Janne Bellander, till Aftonbladet.

Tre personer ramlade ner från taken och fördes med ambulans till akuten vid Norrlands universitetssjukhus.

Tidigare på kvällen föll en man och senare två till. Fallhöjden har enligt polisen bedömts till ca 8-10 meter.

Polisen tog kontakt med berörda föräldrar och stängde ner festen.

Enligt uppgift från akuten vid Norrlands universitetssjukhus på söndagsmorgonen hade två av ungdomarna, båda män 22 år gamla, skadats allvarligt vid olyckan, medan den tredje mannen, 24 år gammal, fått lindriga skador.

