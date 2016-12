Ytterligare två personer häktade för smash and grab-kuppen – en tredje misstänkt släppt

Läs också: En person häktad efter Smash and grab-kuppen i Örnsköldsvik

Under natten mot onsdagen var det inbrott i Örnsköldsvik. Under morgonen kunde polisen gripa sju män och en av dessa häktades under torsdagen.

Under fredagsmorgonen pågick häktningsförhandlingar i Ångermanlands tingsrätt på ytterligare tre av de totalt sju anhållna. Runt klockan nio hade två av dessa förhandlingar avslutats och en tredje påbörjats.

Åklagare i ärendena var vid tillfälllet upptagna med förhandlingarna och vid sekretariatetet vid Ångermanlands tingsrätt kände man ännu inte till vad de två första förhandlingarna mynnat ut i.

– Åklagare sitter upptagna just nu och jag har ingen information om hur de gått i de avslutade förhandlingarna, säger Helen Söderholm domstolssekreterare vid Ångermanlands tingsrätt.

Två av de tre häktesförhandlingarna slutade i häktning och i ett av fallen så återkallades häktningsframställan och den misstänkte släpptes. Detta meddelar sekretarietet vid klockan kvart över 10.

