Smash and grab-kupp mot butik i Örnsköldsvik – polisen söker vittnesuppgifter

Polisen berättar att det vid 02.43 under natten mot onsdag har skett en smash and grap-kupp mot Bergmans i Örnsköldsvik. En fönsterruta till butiken ska då ha krossats och ett flertal personer har tagit sig in i lokalen för att ta grejer.

Ett vittne ska ha sett det pågående inbrottet i butiken och då ha larmat polisen.

Patrull på plats har därefter gjort brottsplatsundersökningar.

Enligt vittnesuppgifter som polisen har fått ska en mörk Volvo V70 av äldre modell vara ett spår som man just nu jobbar med, och personer som kan ha sett något misstänkt uppmanas att höra av sig till polisen.

