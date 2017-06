Så blir vädret på studenten: "Inte det man drömmer om"

Under förmiddagens start på studentdagen är vädret i hela länet lite sämre, med fortsatt risk för regn under förmiddagen. Men det finns ljusglimtar senare under dagen.

– Det har varit och är mycket moln och det är regnskurar i norra delarna av länet. Det blir inget drömväder, men helt okej med tanke på förutsättningarna, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Lagom till eftermiddagens studentflaksåkning och smörgåstårtsätande tror man att vädret kommer att bli bättre – med chans för lite sol. Under dagen kommer temperaturen att komma upp till 16-18 grader.

– Med start närmast kusten spricker det upp och sedan sprider sig luckan inåt landet. Det kommer att vara uppehåll och det ser ganska bra ut senare under dagen. Molnen kommer att luckras upp och det finns chans för sol på eftermiddagen. Det gäller framför allt senare delen av eftermiddagen och i kväll, säger Christoffer Hallgren.

Under kvällen blir det kallare och förutom studentmössa och finkläder bör man ta med något mer värmande plagg. Temperaturen vid midnatt kommer att ligga på cirka tio grader.

– Det är inga höjartemperatur, sent i kväll och i natt om man ska ut på fest så ligger temperaturen på tio grader och under tidig lördagmorgon är det nere på sex till åtta grader. Det drar in moln till sent i natt när man ska hem från studentfirandet, men det kanske man inte bryr sig så mycket om då. Men jag rekommenderar att man tar med sig en varm tröja till festen, säger Christoffer Hallgren.

Senare under helgen blir det växlande molnighet med en del regnskurar under eftermiddagen och kvällen på lördagen. Temperaturen ligger på högst 16-18 grader, men det kan bli upp till 20 grader i norra delarna av läget.

– När regnet kommer in sjunker temperaturen till 13-15 grader, säger han.

På söndagen kommer lite varmare luft och temperaturen i länet blir strax över 20-21 grader. Det blir växlande molnighet med lokala regnskurar under helgen.

– Det blir inte konstant regn utan mer uppslittrat. Man är modig om man lämnar paraplyet hemma – om man inte har detaljstuderat vädret hemma innan. Det finns risk för regnskurar varje dag under hela helgen, säger Christoffer Hallgren.

