Rattfyllerist väjde för fotgängare och hamnade i snödriva – skyller på väglaget

Mannen är i 60-årsåldern och kommer från Härnösand. Första rattfyllan skedde den 3 mars och i samband med det miste han körkortet. I förhör har han berättat att han druckit några glas whiskey tidigare under dagen men inte känt sig påverkad. Väglaget säger han var så dåligt att han fick sladd och for upp på trottoaren där han fick väja för en promenerande kvinna. Han for sedan in i en snövall. Den gången låg promillehalten på 1.6.

Två månader senare var det dags igen – med uppmätt promillehalt på 2.3 och utan körkort. Kring den händelsen har mannen berättat att han inte fick tag på skjuts och därför körde bilen själv. Detta trots att han druckit en hel del whiskey under dagen. När han skulle parkera utanför Dollarstore i Härnösand gled han in i en annan bil. Vittnen hade även sett honom köra upp på minst en refug i närheten av parkeringen, men det har han själv inget minne av.

Ångermanlands tingsrätt ser inga förmildrande omständigheter utan dömer mannen för grovt rattfylleri samt olovlig körning till två månaders fängelse. Domen kan överklagas fram till den 2 november.

FLER NYHETER:

► Kvinna hittad död i soprum i centrala Norsjö – polisen misstänker mord

► För Plus-kunder: Lättelement på väg att växa ur sina lokaler: "150 anställda är inte orimligt"

► Sjukhusdirektören tillbakavisar kritiken om akutkirurgin i Ö-vik: "Jag tycker vi tagit stora steg"

► För Plus-kunder: Musse jamade och jamade mitt i natten – kan ha räddat mattes liv