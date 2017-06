Polisens varning efter inbrottsvågen utanför Örnsköldsvik: "Var extra uppmärksamma"

Läs mer: Inbrottsvågen utanför Örnsköldsvik fortsätter – flera anmälda inbrott: "Nästan en hel by är drabbad"

Under tisdagen kom det in ytterligare tre anmälningar om inbrott i fritidshus i området kring Solberg. Även de inbrotten ska ha ska skett under de senaste två veckorna.

– Vi är nog uppe i 20-25 inbrott i det området. Det rullar hela tiden in anmälningar där upptäcker att de har haft inbrott. Polisen har varit och kontrollerat fastigheter i de drabbade områdena, säger Dick Danielsson, förundersökningsledare vid polisen i Örnsköldsvik.

Ett av inbrotten upptäcktes av polis när de kontrollerade fastigheter i området, de andra anmäldes under tisdagen. Man har haft samma tillvägagångssätt som vid de övriga inbrotten. I en by i områdena kringa Solberg och Bredbyn är nästan alla fastigheter drabbade.

– I ett närliggande område har man gjort ett omfattande inbrott där man har tagit saker till ett stort värde. Men vad det är för saker vill jag inte gå in på, säger Dick Danielsson.

Tror ni att det handlar om en brottsvåg eller flera?

– Eftersom att det har kommit in flera anmälningar den senaste veckan så fortsätter det här. Vi försöker ringa in vem eller vilka som har gjort det här. Vi söker brett bland ledtrådarna, säger Dick Danielsson.

I varningen som Brottsförebyggande gruppen vid polisen i Örnsköldsvik har skickat ut till kommunens Grannsamverkansgrupper ber de att man ska vara extra uppmärksamma på personer och fordon som syns i ens område. Man ska notera registreringsnummer och signalement på personer om något känns skumt.

Polisen skriver även att man ska vara nyfiken och gå fram och fråga vilket ärende som misstänkta personer har i området.

För att lämna in tips ska man ringa till polisen på telefonnummer 114 14 eller telefonnummer 112 vid pågående brott.

