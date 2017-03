Polisen om utredningen mot våldtäktsdömda läraren: "Inte helt vanligt att vi lyckas få tag i målsägande"

Läs mer: Lärare i Härnösand dömd till fem års fängelse för våldtäkt mot barn

Att mannen hade spridit barnpornografiskt material uppdagades i en annan polisutredning som gjordes i Stockholm. Vid Nationellt IT-centrum i Stockholm kunde man genom bilderna identifiera de inblandade i brottet.

– Man upptäckte i samband med att man utredde ett annat brott att man hade hanterat bilder där man misstänkte att det var sexuella övergrepp mot barn som motiv. Genom de här bilderna kunde man identifiera en misstänkt gärningsman och vidare då även en målsägande. När de var klar med den identifieringsprocessen lämnade de över ärendet till oss här i Västernorrland och då har det uträtts här, säger Martin Södervall, grupp för brott i nära relationer vid polisen i Västernorrland.

Enligt honom ska mannen och pojken inte ha varit släkt med varandra, men de ska ha varit bekanta med varandra.

– Det vanligaste är att vi kan lyckas identifiera gärningsman och i slutänden kanske kunna få dem lagförda för barnpornografibrott, men det är inte helt vanligt att vi lyckas få tag i målsägande som vi lyckligtvis har fått i det här fallet, säger Martin Södervall.

Läs mer: Lärarens advokat: "Han har haft en djup ånger efter det här"

Kan du berätta mer om utredningen i just det här fallet?

– Det har kommit in till oss genom Nationellt IT-centrum där de har identifierat en gärningsman och målsägande och sedan tagit kontakt med oss. Det här var strax innan jul och i samband med det planerade vi en insats för att kunna säkra dels den misstänkte, men framför allt även det material som behövs för att kunna bedriva den här utredningen på ett bra sätt. Han var inte hemma då under julhelgen, men vi lyckades identifiera vart han var någonstans. Vi gjorde ett tillslag där under mellandagarna och då har vi även utfört en hel del husrannsakningar för att kunna säkra upp allt material där det kan finnas någon form av misstänkt övergrepp mot barn. I samband med att vi gjorde det här då har vi även hållit förhör med barnet som ska ha blivit utsatt för det här. Sedan har vi gått vidare och gjort filgranskning och gått genom alla bilder och filmer som mannen har innehaft på sina lagringsmedia.

Mannen har ju även jobbat som lärare på grundskolor i Härnösands kommun. Hur har ni samarbetat tillsammans med kommunen?

– Vi hade en dialog med åklagare som kom fram till beslutet att vi skulle underrätta rektorn på den aktuella skola där han då jobbade. För att dels berätta vad det är som har hänt och säkerställa för oss att det inte är några andra barn som skulle kunna vara utsatta. Nu är det som sagt så att han inte gjort något mot något barn via skolan eller på något sätt haft kontakten via dem. Men vi var tvungna att underrätta dem om det här enligt åklagarens direktiv, sedan har skolan själv fattat beslut om hur man ska hantera ärendet och föra informationen vidare till sina medborgare. I det här fallet har man valt att gå ut till alla föräldrar i kommunen. Polisen har inte haft någon åsikt om det utan vi stöttar dem i deras beslut, säger Martin Södervall.

För Plus-kunder: Skolchefen: "Det är fruktansvärt"

Läs mer: Åtal väcks mot den pedofilmisstänkte läraren i Härnösand

För Plus-kunder: Hårdare syn på barnpornografi – polisen vill se skärpt lag: "Handlar om grova sexövergrepp mot barn"