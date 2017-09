Polisen fick samtal om stölden klockan 21:43. En man i 45-årsåldern ska enligt anmälaren ha tagit sig in en byggnad i Nyland någon gång under kvällen. Det är oklart om han brutit sig in eller om det var öppet, men när han blev påkommen slängde han ifrån sig den motorsåg han plockat på sig och lämnade platsen till fots.

Polisen har en misstänkt och en anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.