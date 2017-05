Minnesforskarens metoder underkändes av hovrätten vid Malinmordet

Minnesexperten och psykologen Sven Å Christianson spelade en operativ roll i både Quick-utredningen och vid Kevinmordet. En roll som i efterhand har kritiserats av bland annat poliser inblandade i utredningarna. Nu skriver DN att psykologen kan ha spelat en stor roll i ett annat uppmärksammat mordfall, nämligen det på 16-åriga Malin Lindström i Örnsköldsvik. Enligt tidningen ska hans metoder ha underkänts av hovrätten i Malinmordet, bara sex dagar innan han genomförde de sista vallningarna i Kevinfallet.

Det var den 23 november 1996 som Malin Lindström tog bussen till Husum för att hälsa på en kompis. Hon dök aldrig upp på planerad avtalsplats. Hon hittades död under en gran den 22 maj 1997 och en 19-årig man häktades i augusti samma år, misstänkt för brottet.

Polisen samlade flera bevis, men i förhören kom de ingenstans. Den misstänkte mannen säger att han inte minns något. Det är då som Sven Å Christiansson kallas till Örnsköldsvik för att hjälpa till.

– Som jag minns det kallades han in då förhörsarbetet med den misstänkte inte gick framåt. Vi hade ju hjälp av rikskrim då och det var deras förslag att plocka in honom, säger Leif Sundin, som var utredare i Örnsköldsvik under fallet, till Allehanda.

Minnesexperten föreslog då en hypotetisk rekonstruktion, där den misstänkte får resonera hur han skulle gått tillväga om han var mördaren.

Polisen funderade de inte så mycket på vallningen just när den ägde rum.

– Normalt gör man ju inte vallningar med hypotetiska frågor, hur det skulle kunna ha gått till. Det finns inte något värde i sådan vallning. Men om den ger en öppning till att den misstänkte minns något och kan föra utredningen vidare är det ju bra. Men det är alltid lätt att vara efterklok och jag funderade efteråt om det var rätt att göra en vallning på det sättet, säger Leif Sundin.

Den misstänkte 18-åringen dömdes i tingsrätten men friades sedan i hovrätten. I domen skriver de bland annat att de inte kan frigöra sig från intrycket att den misstänkte fått en del "hjälp på traven" under vallningen. Något som gör att de inte kan dra några slutsatser av den.

– Jag delar inte hovrättens bedömning att den misstänkte fick hjälp vid vallningen. Jag uppfattade det som om det var någon som han själv hade upplevt. Jag tyckte att bevisläget var gott och att, även om man skulle bortse från vallningen.

Om Sven Å Christiansons roll i utredningen, och i de andra utredningarna han fått uppmärksamhet för, har Leif Sundin ingen åsikt om.

– En psykolog som har en teori är väl en sak, men det är ju någon som har gett honom uppdraget. Att någon fördömer hans teorier i efterhand är en annan sak. Han har ju blivit anlitad flera gånger tidigare i polissammanhang och jag antar att det gett bra resultat, säger han.

Paul Johansson, mordutredare, uttalar sig mer kritiskt om vallningen.

– Det var som att vallningen kastade en skugga över hela utredningen. Hovrätten tappade förtroendet för utredningen, helt enkelt, säger han till DN.

Allehanda har varit i kontakt med Sven Å Christianson som säger att han i nuläget inte vill kommentera då han inte satt sig in i ärendet och läst vad DN skrivit.

