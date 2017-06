Inbrottsvågen utanför Örnsköldsvik fortsätter – flera anmälda inbrott: "Nästan en hel by är drabbad"

De senaste anmälningarna om inbrott kom in under tisdagen och där har man haft samma tillvägagångssätt som vid de övriga inbrotten. Precis som vid de tidigare inbrotten verkar tjuven eller tjuvarna inte ha varit på jakt efter något speciellt.

– Man har forcerat dörrar eller fönster och tagit sig in. De har gått in och letat, sedan har de tagit med sig allt från kaffepaket och sprit till värdesaker, säger Dick Danielsson, förundersökningsledare vid polisen i Örnsköldsvik.

Polisen har tidigare berättat att de tror att det finns ett samband mellan de inbrott som varit i området runt Bredbyn och Solberg. Inbrotten ska ha begåtts under ungefär samma tidsperiod och under de senaste två veckorna har ett flertal anmälningar om inbrott strömmat in till polisen.

– Eftersom det är fritidshus kanske man har varit där under helgen och när man kommer dit nästa gång så har man haft inbrott. Det här handlar om utsatta mindre byar där det inte är möjligt med grannsamverkan, men vi försöker uppmärksamma folk i området på att vara vaksamma på vilka som rör sig i området och att man hör av sig till polisen om man ser något misstänkt, säger Dick Danielsson.

Nu fortsätter polisen utredningsarbetet genom att göra brottsplatsundersökningar, säkra spår och ta emot tips.

– Vi jobbar för fullt med det här. Nästan en hel by är drabbad i området. Vi har fått in tips och vi bearbetar de tips som har kommit in, men vi har inga direkta uppslag och nu vädjar vi att man tipsar polisen om man har sett eller hört något misstänkt, säger Dick Danielsson.

Kan man förhindra inbrott på något sätt?

– Man kan försöka förhindra eller försvåra för en eventull tjuv genom att hjälpas åt med tillsyn i området när man inte är där och att man stärker upp med rejäla lås. Samt att man ringer polisen om man ser något konstigt, säger Dick Danielsson.

Polisen tar tacksamt emot tips från personer som har sett eller hört något som kan sättas i samband med inbrotten. Upplysningar och tips kan lämnas till polisen på telefonnummer 114 14.

