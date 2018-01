Båt körde in i brygga medan föraren befann sig på land – nu frikänns mannen i tingsrätten

I juli förra året misstänkts en man hemmahörande i Kramfors, ha varit alkoholpåverkad när han framfört ett fartyg. Han hade druckit alkoholhaltiga drycker i en sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgick till 0,75 milligram per liter, enligt anmälan.

Mannen ska ha kört vingligt, kört in i en brygga och varit nära att krocka med annat fartyg. Mannen erkänner gärningen men säger att han inte satt vid raten när båten körde in i bryggan. Vid närmare förhör säger mannen att han blev stressad att lämna hamnen då folk tittade på. Till följd av stressen gick han på bryggan utan att tänka på båten som dundrade in i bryggan.

Tingsrätten konstaterar att även om mannen ska ha varit alkoholpåverkad, förde han inga säkerhetsrisker. Då det framkommit filmsekvenser som visar att mannen var på plats vid bryggan, när båten krockade in i den vinner stöd i filmen. Även om han hade ett visst ansvar för båten visar utredningen att det inte finns stöd för koppling mellan mannens berusning och påkörningen.

Även när det kommer till fallet om att mannen ska ha varit nära att köra på ett annat fartyg, vinner inget stöd när även filmsekvenser från tillfället har hittats.

Till stöd av dessa punkter, har mannen frikänts från misstanke om grovt sjöfylleri.