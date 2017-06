Anundsjö IP:s fotbollsplan utsatt för vandalisering av fordon: "Man blir förbannad"

Någon gång under natten mellan fredagen den 2e och lördagen den 3e juni utsattes fotbollsklubben Anundsjö IF:s fotbollsplan Olympia för vandalisering. Ett motorfordon ska ha åkt in över föreningens elvamanna-, sjumanna- och grusplan och lämnat spårskador på planerna. Hans Vikström arbetar inom fotbollssektionen för Anundsjö IF och var den som polisanmälde händelsen.

– Jag tror att det rör sig om en moppebil som åkt in via bakvägen. Det verkar som att den eller de som gjort det åkt in via något elljusspår och sladdat, säger han.

Varför tror du att det är en mopedbil?

– Om jag räknar bredden på spåren är det inte en fyrhjuling och det är för smalt för att vara en epa-traktor eller en vanlig bil, säger han.

Läs också: Giorgi Gogolasjvilij tremålskytt i Härnösands seger mot Anundsjö

Upptäckten gjordes av Hans Vikström och några andra inom föreningen under förra lördagen. Händelsen har polisanmälts som skadegörelse och har fått starka reaktioner på Facebook där föreningen själva lagt ut bilder från vandaliseringen.

– Vi var där i lördags och det var ett gäng där innan som tränade. Det var vid lunchtid som vi upptäckte spåren. Planen är för barn och ungdomar att använda när konstgräsplanen är upptagen, vilket den ofta är. Jag förstår inte hur folk tänker. Man blir förbannad. Det är inte meningen att vi ska behöva stänga planen för att någon idiot kommer hit och förstör, säger Hans Vikström.

Det är inte första gången planen vandaliseras. Vid åtminstone ett tillfälle tidigare har ett motorfordon varit inne och förstört planen. Nu har Anundsjö IF hållt ett krismöte för att prata om händelsen och planera för hur man ska motverka att det händer igen.

– Vi har haft ett möte och kommer troligen att ha ett styrelsmöte någon gång framöver. Vi kanske måste bomma igen planen oftare men det känns ju fel att stänga Olympia. Den är ju till för våra medlemmar, barn och ungdomar. Det är en annan sak om någon är ute på en parkering och leker men det här är ju ett fordon som gjort. Det ska inte vara på en fotbollsplan, säger han.

Redan nu har föreningen, som drivs ideellt, börjat åtgärda skadorna men det kommer att dröja innan planen är i sitt tidigare skick.

– Det är ett gäng som varit där och jobbat på ganska bra. Nu är den brukbar i alla fall men det är ju spåren som gör såren. Det är en ideell förening och det blir tragiskt för barnen när de ser att någon kommit och förstört deras gräsmatta, säger han.

