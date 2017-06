Ännu ett inbrott på skola i Härnösand – teknisk utrustning har stulits

Enligt polisen är det någon form av teknisk utrustning som stulits efter att en eller flera gärningsmän tagit sig in genom ett fönster. En brottsplatsundersökning har gjorts och polisen har nu upprättat en anmälan om stöld genom inbrott. Det är det andra inbrottet i en skola som kommit till polisens kännedom under fredagen efter att Landgrensskolan utsattes för ett inbrott någon gång under natten till idag.

FLER NYHETER:

► Ung kvinna utsatt för grov våldtäkt i Härnösand – nu döms tre unga män

► För Plus-kunder: Kalla om lägret i Sollefteå – och planerna för sommaren

► Storsatsning på SCA-cupen – här är alla matcher Hockeypuls sänder

► För Plus-kunder: Stöldliga på turné stal tusentals kronor – flera butiker i Sollefteå drabbade

■ ■ Ladda ner vår app till Iphone eller Android – få senaste nytt direkt i mobilen.