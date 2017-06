Ännu ett inbrott i fritidshus utanför Örnsköldsvik

Det var under onsdagen som polisen fick in en till anmälan om ett inbrott i ett fritidshus i en by i området kring Solberg och Bredbyn.

Gärningsmännen hade brutit upp altandörren för att ta sig in i bostaden.

– Det man vet är tillgripet är en myggfångare i form av en fläkt, säger Ann-Jeanette Arnqvist, förundersökningsledare vid polisen i Örnsköldsvik.

Inbrottet och stölden ska ha skett någon gång det senaste året.

Det finns ingen misstänkt för brottet.

