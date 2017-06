Källarbrand i flerfamiljshus – branden anlagd

När brandmännen kommer fram så visar det sig vara pallar utanför en källardörr som brinner.

– Dörren till källaren brann också, säger Jörgen Pallin, räddningsledare.

Brandmännen kunde snabbt släcka elden. Rökutvecklingen var väldigt kraftig och man fick stanna kvar för att vädra ur trapphuset. Inga personer kom till skada och ingen lägenhet behövde utrymmas.

Däremot kan det ha kommit in rök i en lägenhet där ena fönstret stod öppet. Ingen var dock hemma så att räddningstjänsten kunde komma in för att vädra ur. Man jobbade under natten med att försöka hitta lägenhetsinnehavaren.

Polisen har spärrat av platsen eftersom man känner sig säkra på att branden är anlagd.