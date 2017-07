Brand på Sörfors golfklubb i Umeå

Det är klubbhuset på sörforsgolfbana som står i lågor. Räddningstjänsten är på väg.

UPPDATERAD 11.50:

Räddningstjänst på plats konstaterar att det brinner. Påbörjat arbete med släckning.

UPPDATERAD 12.25:

Räddningstjänsten från Umeå, Vännäs och Holmsund är på plats.

– Vi jobbar för fullt med att försöka få kontroll på branden. Det brinner uppe på vinden och det är svårt att komma åt, säger Tor Håkansson på Umeå brandförsvar.

Kommer huset att kunna räddas?

– Jag har svårt att uttala mig om det. De jobbar för fullt med att få kontroll på situationen, säger Håkansson.

UPPDATERAD 13.40:

Enligt räddningstjänsten har huset fått stora skador efter branden och de är fortfarande osäkra på om det går att rädda.

–Det är flera krypbränder som vi jagar. Det är ju problem med gamla trähus att branden har smugit iväg under vindar, säger Rolf Lundin, brandmästare.

–Vi har fortfarande ingen prognos om vi kommer att klara huset eller inte men det har redan fått mycket skador.

UPPDATERAD 15.10:

Polisen meddelar att den kommer att spärra av en yta runt klubbhuset i väntan på att räddningstjänsten slutför sin insats. En utredning av brandorsaken kommer genomföras vid tillfälle.

UPPDATERAD 15.17:

Den äldre delen av klubbhuset kommer inte kunna gå att rädda. Det konstaterar Rolf Lundin, brandmästare vid räddningstjänsten i Umeå.

– Den blir totalförstörd. Branden har kommit för långt in i byggnadskonstruktionen så den delen ska vi låta brinna ner under kontrollerade former, säger han.

Nu försöker brandkåren rädda klubbhusets tillbyggda restaurang.

– Målet är att försöka få den delen av huskroppen att stå kvar, men bränder är ingen exakt vetenskap. Hur mycket skador vi kan undvika är oklart, säger Rolf Lundin.