PRO Bjästas Musikcafé - en fullträff

Skönsjungande Sara Karlsson inledde med tre gamla ”godingar” - ”At Last”, ”Sånt är livet”, och ”Route 66”. Saras framförande av ”Gabriellas sång", var fantastiskt. Hennes röst påminde till viss del om en viss Helen Sjöholm. Sara passade också på att tillägna Jan-Erik Persson en speciell hyllning - ”Han är min man”.

Publiken stod upp, applåderade taktfast. Köpmanholmen-sonen, Patrik Forslund, äntrade scenen. Patrik drog vitsar på löpande band, och excellerade i gamla kända låtar som Totta Näslunds ”En clown i mina kläder”, Claes Jansons ”Röda cykeln”, och Roy Orbisons ”California Blue”.

Att Patrik är omåttligt populär råder ingen tvekan om – även här stod publiken upp och applåderade länge, länge. Till sist, var det ”Elvis-tolkaren” Ronny Sahléns tur att dra fram stora applåder. Han inledde med Ray Charles ”I cant stop loving you”, fortsatte med The Beatles ”Let it be och Christer Sjögrens ”Här och nu” Ronnys framförande av ”I cant stop loving you” var tillägnad Jan-Erik Perssons kära hustru, Inger Persson. På begäran givetvis. Därmed var det kvitterat.

I övrigt då? Jo, givetvis att den alerta kökspersonalen bjöd alla på kaffe med supergoda kakor med mera. PRO Bjästas ordförande, Christer Nyberg, tackade alla för kvällen under det att Jan-Erik Perssons utdelade varsin blomsterkvast till alla i ”Supertrion”.

En oförglömlig kväll var till ända.

Anders Nordin