Höstresa till Kolåsen

Det var resande som kom från Örnsköldsviks och Höga Kusten Området. Det blev tipsfrågor, fikapaus och vackra vyer på resan. Efter middag en intressant information om Kolåsens Fjällhotells historia av Anna Romare Blyckert. Fredag morgon mot Skäckerfjällens naturreservat tillsammans med guiderna Tommy Roswall och Noel Wieser. Det blev vandring upp mot Dörrensvalens topp över myrmark, storvuxen björk o granskog. Vid lunchpaus blev frågan om någon ville bestiga toppen som ligger 984 meter över havet. Guiden Tommy fick med sig fyra personer.

Väl uppe på toppen fick de milsvid utsikt åt alla håll. Andra gruppen gjorde ett besök vid vattenfallet vid Ruttsälven efter man gått ner från berget. Lördag morgon tog vi bussen mot Anjans Fjällhotell för vandring upp mot Mansjön. Leden startar några km från Anjans Fjällhotell. Vi passerade bland annat Avundstjärnen. Området bjuder på vackra vyer med större och mindre tjärnar.

Efter lunchpaus började vi vandringen tillbaka mot bussen via vinterleden som passerar Baksjön. Lördag kväll blev det bildvisning av lokalavdelningens aktiviteter under det gångna året. Söndag före återresa promenad på blomsterstigen (grötlunken), Boulespel, samt möjlighet att besöka Kolåsens Fjällkapell. Vid kapellet finns infotavla om Karolinermarschen. Kolåsen Hantverk finns i närheten av kapellet, Jan Lundhag berättade om samernas vistelse i området. Dagens Kolåsen består av 9 st åretruntboende, plus stort antal fritidsboenden.

Kolåsens Fjällhotell har en spännande historia, det dåvarande hotellet har besökts av bland andra Winston Churchill, Gustav V:s bröder Carl och Oskar Bernadotte. Kolåsen är en av Sveriges vackraste högfjällsplatser. Familjen Anna och Mikael Romare Blyckert driver numera hotellet. De lämnade storstadslivet i Stockholm 2004 med 2 små barn. Deras motto för besökare är "äkta vara" utifrån devisen. Med egen grönsaksodling, egna får, grisar, höns med mera. Stort tack till alla trevliga deltagare, busschaufför Lars, färdledare och kontaktperson Jörgen Hållberg.

Kurt Söderlund