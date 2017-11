Gladjazz för hela slanten

PRO Örnsköldsviks ordförande Lennart Hägerström hälsade publik och jazzband välkomna, varefter kapellmästaren Anders ”Berquea” Bergquist släppte lös sina musiker med Ludde Armstrongs ”On the sunny side of the street”. En bättre start på konserten är svårt att tänka sig. Trumpetsolot stod det nya stjärnskottet Lukas Johansson för. Vad månde bliva av denne yngling som nu går sista året på gymnasiet. En annan stor talang är Fredrik Ljungdahl. Han fick många tillfällen att briljera med saxofon och klarinett solon.

Nu är det inte bara ungdomarna som skall ha beröm, utan alla i sjumannaorkestern. Anders Bergquist piano, Åke Collin trombon, Ivar Eriksson gitarr banjo och sång, Erland Eriksson kontrabas, Kenneth Nordwall trummor, Lukas Johansson trumpet samt Fredrik Ljungdahl saxofon och klarinett.

"Royal Garden Blues, Bye bye Blackbird, Ain’t she Sweet, What a wonderful World, Yes sir that’s my baby" var några av titlarna som man hann med att spela under den 90 minuter långa föreställningen.

Som avslutning spelade man som extra nummer ännu en Louis Armstrong låt. "When The Saints go marching In". Taktfast klappade publiken med och hoppas på snart återseende. Att få se Erland Eriksson lämna sin basfiol för att kliva fram och ge järnet i "Ain’t she Sweet" rev ned applådåskor.

Den 1 december uppträder Real Stompers på Bjästagården, något för alla jazzälskare att se fram emot.

Nu var det inte bara Gladjazz som bjöds på, utan även glögg och pepparkakor. Stort tack till PRO som arrangerade alltsammans för inträdet på 100 kronor.

Kjell Larsson