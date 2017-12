Nya bröder invigdes i B 36 Vårdkasen

Så har vi åter fått nya medlemmar i vår orden. Torsdagen den 23 november invigdes två nya bröder in i vår orden. Under högtidliga former blev bröderna nya länkar i vår brödrakedja.

Efter mötet vid den efterföljande måltiden höll broder Övermästare tal till våra nya bröder. Andemeningen i talet var vikten av vänskap med alla människor. En av de nya bröderna tackade för den gradgivning han och hans medbroder varit med om under kvällen.

Måltiden under ledning av broder Klubbmästare bestod av ”Gubbröra" på kavring som förrätt. Varmrätten fläsknoisette och potatisgratäng samt nyslungad bearnaisesås. Serveringen sköttes av tre systrar från R 56 Hernodia. Alla i köket, bröderna, systrarna som serverade och broder klubbmästare ska ha ett varmt tack för sitt arbete under kvällen.

En synnerligen trevlig kväll i bröders gemenskap. Taffeln bröts i och med att vi sjöng vår loge sång under ledning av broder Johnny.

Karl-Erik Norin