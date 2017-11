Gösta & Company fick extra spelutrymme

Örnsköldsvik

Det var PRO medlemsmöte den 21 november i Församlingshemmet på Storgatan. Polisen var kallad, men fick förhinder och kunde inte komma. Detta öppnade upp för Gösta & Company att spela ut hela sitt register.

Gösta Johansson som basar för Drängkammarmusiken sedan tidernas begynnelse då gruppen startades på Ängetskolan i mitten på 80-talet hade med sig tre självgående spelemän. Karl Erik Jakobsson, som blåser i alla sorters flöjter. Den här gången i sopranflöjten och den allra minsta av alla flöjter, sopraninon. Lars Olofsson som stadigt håller om sin basfiol och kommer med små lustigheter då det passar. Lars Åke Larserud på akustisk gitarr och sång på svenska och engelska. Förresten, när det behövs sjunger alla med. Allsången sprider sig i lokalen, som då alla PRO:are hänger med på en roddtur med Stina till Kina.

Extra utrymme fick Karl Erik Jakobsson med några flöjtsolon. Introt med sopraninon till ”Det var på Capri vi mötte varandra” var magnifikt. Magnifikt var det också då Lars Åke Larserud sjöng Elvis Presleys ”Precious Lord, Take my hand”. Gick rakt in i hjärtat.

Det som är så bra med de fyra drängkammarmusikerna är att alla vet vad som kommer härnäst. Det blir aldrig några döda punkter, utan högt tempo gäller rakt igenom.

Gösta hade tänkt avsluta dagen med den högt uppskruvade Rallar polketten, en riktig rallarsving. Nu blev det ytterligare en låt. Lage Dahlquist ville höra Viggen. Tro det eller inte, men inte ligger Gösta & Company långt efter Bröderna Lindqvist. Välförtjänta applåder bekräftade Drängkammarmusikernas popularitet.

Medlemsmötet inleddes med att styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift, budget och verksamhetsplan godkändes. Ordförande Lennart Hägerström, sekreterare Solveig Hellman och kassören Elsy Sjöberg hade förberett mötet mycket bra. Ordning och reda.

Lage Dahlquist hade stora reseportföljen med sig. Det var resor i parti och minut de närmaste månaderna. Bara att hänga på för reslystna.

Nästa medlemsmöte kommer den 12 december. Då är Brandkåren inbjuden. Lucia kommer på besök. Sedan så serveras tomtegröt, kaffe och kaka. Missa inte allt detta, som man får för bara 80 kronor.

Kjell Larsson