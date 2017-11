Framgångar för Öbacka Boxningsklubb på internationell gala i Timrå

Samuel Landestorp blev helt utan match och Cindy Hägglund fick gå en uppvisningsmatch mot proffsboxaren Rocco Wadells syster Alexandra Wadell. När den fina uppvisningen i "the noble art of self defence" var över började diplomboxningen.

Ermans Simon 14 år och 45 kg, som endast boxats några månader men utvecklas enormt fort då han tränar 4-5 pass i veckan. Han fick möta den lite mer rutinerade Liam Danielsson från hemmaklubben Timrå BK. Ermas boxades avslappnat och fint men tappade den främre garden väldigt ofta så duktiga Liam träffade ofta. Liam rörde sig också bättre i ringen och rutinskillnaden syntes ganska tydligt. Liam fick ihop 28 poäng medan Ermas skrapade ihop 24 poäng. En mycket fin debut för en kille som nu blev ännu mer taggad att träna mer.

I vår nästa match blev det nästan en omvänd situation då vår Svenska Diplommästare fick möta en debutant från IFK Umeå vid namn Joel Nilsson.

Joel visade sig ändå vara en riktigt bra motståndare till Julius, som ändå inte hade några problem med att styra matchen. Umeå-killen fick 25 poäng medan Öbackas Julius fick hela 29 poäng.

Sedan blev det lite tuffare när de "riktiga" matcherna satte igång.

Först ut från Öbacka Murtaza Zamani i 64 kg klassen som ställdes mot Qurban Amin från Sundsvalls boxningsklubb. Det blev en underhållande och fartfylld match match där Murtaza vann de flest duellerna på distans medan Qurban vann de flesta närkamperna. Murtaza är inte dålig i närkampsboxning, men då detta var hans andra match i karriären skulle jag vilja påstå att det var brist på rutin som gjorde att det låste sig lite för han i närkamperna. Nu blev det dock en knapp men klar seger för Öbacka-boxaren.

Nästa match blev den klart blodigaste matchen under dagen, det blev också en match i publikens ögon en riktigt bra match och stämningen var på topp. Det var Öbackas Esmail Rajabi, som nu gjorde sin debut, som ställdes mot hemmaklubbens Fayazi Zabiholah i 69 kg klassen.

Matchen var dock på väg att stoppas av domare och läkare på grund av allt blod, men han tilläts fortsätta matchen ut och Fayazi jobbade på riktigt bra, men det var aldrig någon diskussion om vem som vann, klara 3-0 till ÖBK boxaren.

Nu ser ÖBK fram emot bland annat träningsläger med landslagstränaren Nigel Davis samt NM i Skellefteå.

Sören Karlsson