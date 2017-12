Applåderna ville inte ta slut för Frazier och Kempe i mäktig julkonsert

Konserten i Pingstkyrkan lördagen den 2 december var en av säsongens första, i raden av alla konserter som annonseras innan jul. Ö-vik Big Band har som tradition att bjuda på konserter med lite annorlunda touch och många nationella solister, liksom lokala förmågor, har varit inbjudna under tidigare år. I år gjorde storbandet en ”combo” och bjöd in LaGaylia Frazier från Stockholm plus Emanuel Bagge som är uppväxt i Höga Kusten.