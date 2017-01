När de kluvna känslorna brottas

Det finns en liten by i Hälsingland som heter Njutånger. Det är en förtjusande vacker by på alla vis, men när namnet dyker upp i mitt huvud är det alltid av andra skäl. Njutånger är inte en by, det är ett tillstånd.

Exempelvis kom byn till mig när jag såg nyårsfyrverkerierna. Vi befann oss i en fjällstuga i Jämtland och åkte pulka som galningar vid tolvslaget, samtidigt som massor med fyrverkerier från alla håll lyste upp himlen med gnistrande guldregn, ljuskaskader och krevader.

Och givetvis är fyrverkerier idioti! Hundar skräms till döds, dräktiga kor får avlivas, folk skjuter raketer rakt emot människor och hus och ambulanser, det är katastrofalt för miljön och så vidare. Jag lägger definitivt min röst på att förbjuda och lägga ner skiten. Men samtidigt älskar jag nyss nämnda pulkatur och gråter av hänförelse. Njutånger.

Eller ta hela julen. Att knalla omkring i snögloppet och vara köpstark och shoppa Star Wars-lego till redan bortskämda barn, när samma slant skulle räcka till filtar och vätskeersättning och vaccinationer till hundratals andra barn som aldrig kommer att se röken av ett Star Wars-lego. Där borrar sig bynamnet in i hjärnbarken igen.

Precis som när jag på julafton (och på juldagen och annandagen) sitter och likt en enarmad bandit som hakat upp sig trycker i mig julgodis timme efter timme, trots att jag vet att jag kommer att skrika rakt ut när jag ställer mig på vågen nästa gång och att tandläkaren troligen kommer att utstöta ungefär samma skrik när han tittar mig i käften. Njutånger.

Eller ta oxfilén på nyårsaftonen. Outsägligt gott. Men på tok för mycket pengar. Och så det arma djuret. Och miljön. Eller ta flygresan till semesterorten. Härligt. Men ohållbart.

Allt oftare knackar den lilla hälsinge-orten på i mitt huvud. Och jag tror faktiskt att det är ganska bra att den gör det. För det får mig i alla fall att tänka till och förhoppningsvis bli en aningen bättre människa för mamma jord.

Så bland alla fagra nyårslöften om träning och bantning och annat, så tipsar jag om en mental flytt till Hälsingland. En flytt som kanske kan få oss att stanna upp och reflektera. Och kanske till och med ändra några val.

För annars finns risken att vi alla istället vandrar mot helt andra platser än Njutånger, exempelvis småländska Helvetets Håla. Bättre då att reflektera och fundera och i bästa fall komma till något slags insikt och mentalt hamna i den lilla lappländska orten Aha.

(Och för er snuskgubbar som ser Njutånger ur ett rent sexuellt perspektiv föreslår jag hellre en mental flytt till Skarpnäck och området Pungpinan.)

